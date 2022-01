DGAP-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Pyrum Innovations AG unter den 100 innovativsten mittelständischen Unternehmen Deutschlands



25.01.2022

Dillingen / Saar, 25. Januar 2021 - Die Pyrum Innovations AG ("Pyrum"), die als Pionierunternehmen mit ihrer patentierten Pyrolysetechnologie Altreifen nachhaltig recycelt, ist im TOP 100 Innovationswettbewerb in der Größenklasse bis 50 Mitarbeitende unter die 100 innovativsten Unternehmen in Deutschland gekommen. Damit wurde Pyrums Innovationsmanagement in einem unabhängigen Verfahren auf Basis einer wissenschaftlich fundierten Untersuchung mit mehr als 100 Kriterien aus fünf Kategorien ausgezeichnet. Als einziger Innovationswettbewerb in Deutschland zeichnet TOP 100 seit 29 Jahren mittelständische Unternehmen für ihren Innovationsprozess und -erfolg aus.

Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: "Diese Auszeichnung ist für uns etwas sehr Besonderes, unterstreicht sie doch, dass wir für künftige Herausforderungen sehr gut gerüstet sind. Darüber hinaus wird durch die Aufnahme in die Liste der 100 innovativsten Unternehmen Deutschlands objektiv belegt, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Arbeitsumfeld vorfinden, in dem sie innovativ und kreativ arbeiten können. Das ist eine der Voraussetzungen dafür, dass wir unsere einzigartige Pyrolyse-Technologie in den letzten Jahren zur industriellen Marktreife entwickeln konnten."

Im TOP 100 Innovationswettbewerb wird das Innovationspotenzial der Unternehmen mittels eines anspruchsvollen, wissenschaftlich unabhängigen Benchmarkings bewertet. Mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens, der von Prof. Dr. Nikolaus Franke entwickelt wurde, werden die Kategorien Innovationserfolg, Innovationsklima, Innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/Open Innovation sowie Innovationsförderndes Top-Management untersucht. Prof. Dr. Franke ist wissenschaftlicher Leiter von TOP 100 sowie Leiter des Instituts für Entrepreneurship und Innovation an der Wirtschaftsuniversität Wien und gilt als einer der weltweit führenden Innovationsforscher. Das Benchmarking ist so konzipiert, dass auch branchenspezifische Eigenheiten berücksichtigt werden, was die Vergleichbarkeit von Unternehmen aus unterschiedlichen Bereichen ermöglicht. Dabei werden die teilnehmenden Unternehmen in drei Größenklassen gegliedert: bis 50 Mitarbeitende, 51 bis 200 Mitarbeitende und mehr als 200 Mitarbeitende. Von den mehr als 3.000 Unternehmen, die sich in der Regel für eine Teilnahme interessieren, werden letztlich pro Größenklasse maximal 100 Unternehmen ausgezeichnet. Die Preisverleihung erfolgt am 24. Juni 2022 auf dem Deutschen Mittelstands-Summit in der Jahrhunderthalle in Frankfurt am Main durch den Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar.



Über die Pyrum Innovations AG

Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Pyrolysetechnologie im attraktiven Recyclingmarkt für Altreifen tätig. Pyrums Pyrolyseprozess funktioniert dabei vollkommen energieautark, spart bis zu 98 % der üblicherweise bei der Entsorgung von Altreifen in einem Zementwerk anfallenden CO 2 -Emissionen ein und produziert aus den als Inputstoffen genutzten Abfällen neue Rohstoffe wie Pyrolyseöl, Gas und recovered Carbon Black. Somit schließt Pyrum den Wertstoff-Kreislauf und verfolgt ein vollkommen nachhaltiges Geschäftsmodell. Als Vorreiterin hat die Pyrum Innovations AG als erstes Unternehmen im Bereich Altreifen-Recycling für das hergestellte Pyrolyseöl die REACH-Registrierung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA erhalten. Damit ist das Öl als offizieller Rohstoff anerkannt und kann als Rohstoff in Produktionsprozessen eingesetzt werden. Darüber hinaus forscht Pyrum fortlaufend sowohl an neuen Input-Stoffen sowie an neu zu produzierenden Rohstoffen, wie etwa die laufenden Tests zur Extraktion von Wasserstoff aus dem mittels der patentierten Technologie gewonnenen Gas. Diese Erfolge wurden ebenfalls von internationalen Experten der Reifenindustrie anerkannt. So wurde Pyrum bei den erstmals verliehenen Recircle Awards in der Kategorie Best Tyre Recycling Innovation ausgezeichnet und für den großen Preis des Mittelstandes vom Bundesland Saarland nominiert.

