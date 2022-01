Augsburg (ots) -Am kommenden Freitag, 28. Januar 2022 gibt es mit Beginn des "Masters" die erste Live-Sendung von "Champ1", der neuen Sportsplattform des Streamingsenders arena plus. Jeweils im Anschluss an die "Masters"-Spieltagen (gegen 23 Uhr) beginnt die Live-Analyse und der Talk.Es ist "Shortys" erster Live-Einsatz nach seinem Engagement beim Streamingsender DAZN. Zusammen mit verschiedenen Gast-Experten wird das "Masters" umfangreich analysiert. In der rund 45-minütigen Live-Sendung werden über die Highlights des jeweiligen Spieltages gesprochen. Die Zuschauer können hierzu ihre Fragen während des mitlaufenden Live-Chats und per E-Mail an darts@champ1.de stellen.Die Live-Sendung kann jeder via YouTube auf https://www.youtube.com/champ1de und über die Apps für Smart-TVs und Smartphones, sowie auf champ1.de zu empfangen. Die jeweiligen Live-Sendungen sind dann im Anschluss auch kostenlos auf champ1.de in der Mediathek verfügbar.Zu der am Donnerstag, 3. Februar 2022 startenden Premier League, wird arena plus jede Woche umfangreich berichten. Los geht es bereits um 20:00 Uhr mit einer 15-minütigen Countdown-Sendung. Ab 20:15 Uhr kommentieren und talken "Champ1: Darts" live zu den Bildern, die der Zuschauer jedoch nicht bei Champ1 zusehen bekommt, sondern sich anderswo beschaffen muss. Im Anschluss an den Premier League-Spieltag, gibt es abschließend noch eine kurze Analyse. Auch hier können sich die Zuschauer umfangreich an der Sendung mit ihren Fragen, Gedanken und Emotionen beteiligen.Neu ist außerdem der "Champ1: Podcast". Alle zwei Wochen am Mittwoch um Mitternacht können Podcast- und Darts-Freunde sich den neuesten Podcast rund um den Dart- und Motorsport kostenlos über alle Podcast-Plattformen, wie Spotify, Deezer, Amazon Music u.v.w anhören. Auch hier ist Tomas "Shorty" Seyler fest dabei.Übrigens: Die ersten beiden "Champ1: Formel 1"-Sendungen mit Marc Surer und weiteren Experten, darunter auch neue Experten, gibt es am 28. Februar und 14. März, jeweils um 19:00 Uhr live sowie dann regulär zu jedem Rennwochenende, beginnend ab dem 21. März 2022.Pressekontakt:arena Deutschlandc/o Champ1.deTel.: (+49) 821 / 650 724 66E-Mail: presse@champ1.deOriginal-Content von: arena Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160891/5129930