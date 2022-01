Unterföhring (ots) -- Verlängert: Discovery Channel langfristig auf der Sky Plattform- Sky wird Launch-Partner der Discovery+ App in Deutschland- Zum Start mehr als 10.000 Stunden Content darunter erstklassige Discovery+ Originals wie "Introducing, Selma Blair", die großen Sport-Highlights von Eurosport und viele preisgekrönte BBC Dokumentationen- Discovery+ für Sky Kunden nach Registrierung die ersten zwölf Monate ohne zusätzliche Kosten- Seit August: Free-TV Channels von Discovery Bestandteil des Senderangebots auf der Sky Q IPTV BoxUnterföhring, 25. Januar 2022 - Sky Deutschland und Discovery haben sich auf einen neuen Vertrag geeinigt und ihre jahrzehntelange Partnerschaft ausgebaut. Im Zuge der neuen Vereinbarung wird der Discovery Channel auch in den kommenden Jahren langfristig über die Sky Plattform verbreitet. Sky wird zudem Partner von Discovery zum Deutschlandstart der Discovery+ App. Der neue Streaming-Dienst Discovery+ wird künftig allen Sky Q und Sky Glass Kunden zur Verfügung stehen. Die App wird auf Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404)für alle Empfangswege (Kabel/Sat/Internet), auf Sky X in Österreich und auf Sky Q Mini integriert. Die Discovery+ App startet voraussichtlich in diesem Sommer in Deutschland und Österreich.Durch die Integration der Discovery+ App auf den Sky Plattformen haben Discovery+ Kunden künftig Zugang zu exklusiven Inhalten im Bereich Entertainment, Lifestyle, Factual und Sport. Vom ersten Tag an bietet Discovery+ mehr als 10.000 Stunden an erstklassigen Entertainment-Inhalten, die Woche für Woche um neue Episoden und Formate erweitert werden. Mit einer einzigartigen Fülle an globalen und lokalen Inhalten geht Discovery+ weit über das Angebot des Discovery Channels hinaus. Zum Content-Angebot gehören insbesondere erstklassige Discovery+ Originals wie "Unraveled: Mystery at the Mansion", "Queen of Crystal Meth" oder "Introducing, Selma Blair", einzigartige Sport-Highlights wie die Olympischen Spiele oder die Tennis Grand Slams und auch preisgekrönte BBC Naturdokumentationen wie "Der Blaue Planet".Sky Q und perspektivisch Sky Glass Kunden, die sich bei Discovery+ registrieren, können die App zwölf Monate lang ohne Zusatzkosten nutzen.Evelyn Rothblum, EVP Advertising, Partnerships and Distribution in Deutschland und Italien: "Der Ausbau der jahrzehntelangen Partnerschaft mit Discovery ist ein wichtiger Meilenstein unserer Strategie, den Kunden ein ständig wachsendes Angebot an Top-exklusiven Inhalten zur Verfügung zu stellen. Durch die Integration der Discovery+ App auf Sky Q und Sky Glass stärken wir noch einmal die Position von Sky Q und künftig Sky Glass als innovative All-in-One Plattform."Alberto Horta, VP Commercial Development Discovery GSA: "Wir freuen uns, unsere langjährige und gute Partnerschaft mit Sky fortsetzen und erweitern zu können. Starke Partnerschaften sind für uns eine wichtige Voraussetzung zum erfolgreichen Ausbau unserer D2C-Angebote. Der Start von Discovery+ auf Sky Q ist ein weiterer Schritt, den umfangreichen und einzigartigen Content von Discovery einem breiten Publikum in Deutschland und Österreich anzubieten."Bereits im August hatten Sky und Discovery als Teil dieser erweiterten Vereinbarung kommuniziert, dass die Free-TV-Sender von Discovery Bestandteil der "Sky Q über das Internet" Plattform sind - also Eurosport 1, DMAX, TLC, TELE 5 und Home & Garden. Die Sky Q IPTV Box, vereint die besten Eigenschaften, die sich die Zuschauer:innen auf der Sky Q Plattform wünschen - Fernsehen, Streaming und Apps. Hiermit haben Zuschauer:innen Zugriff auf eine Sendervielfalt von über 80 Sky-, Partner- und Free-TV-Sendern. Ohne Zusatzkosten sind die beliebtesten Free-TV-Sender auch in brillanter HD-Qualität enthalten.Über Sky QSky Q vereint die besten Eigenschaften, die sich die Zuschauer:innen von einer All-in-One Plattform wünschen - Fernsehen, Streaming und Apps. Mit nur einer Fernbedienung für alles bietet Sky Q eine große Sendervielfalt von Sky-, Partner- und Free-TV-Sendern. Zudem erhalten die Sky Q Kund:innen Zugriff auf die beliebtesten Mediatheken wie ARD, ZDF und RTL+ sowie eine große Auswahl an kostenlosen und Premium-Apps wie Netflix" Prime Video, RTL+, DAZN und Spotify. Die Programm-Vielfalt ist eingebettet in eine wegweisende Benutzeroberfläche, die einen einfachen und schnellen Zugang zu allen Inhalten und vielen Funktionen bietet wie Restart oder Autoplay. Die smarte Sky Q Sprachsteuerung macht die Suche nach dem Wunschprogramm einfach und intuitiv. Sky Q ist sowohl über Kabel, Satellit oder über das Internet verfügbar. Mit der Streamingbox Sky Q Mini, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar. Sky Q Kund:innen können zusätzlich zu ihrem Receiver bis zu fünf Streaming-Geräte registrieren und pro Monat fünf Gerätewechsel vornehmen. Mehr Infos zu Sky Q gibt es hier (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404).Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. 