Mit tatkräftiger Unterstützung vom Gesamtmarkt crashen die Aktien von AMC Entertainment (WKN: A1W90H) und GameStop (WKN: A0HGDX). Die Meme Stocks verloren zu Beginn der Woche -7,40% auf 16,64 US$ respektive -5,84% auf 100,15 US. Wenn man die Top Meme Stocks der wallstreetbets-Community an einer Hand abzählen würde, wären unter den Favoriten dieser Generation von spontan anlegenden Tradern der US-Kinobetreiber AMC und der Gaming-Einzelhändler GameStop. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...