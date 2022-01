Valneva und Impfstoff-Aktien an sich scheinen die Märkte bereits vollständig abgeschrieben zu haben. Von Corona erwartet sich kaum noch jemand eine ernsthafte Bedrohung für die Wirtschaft und entsprechend wurde jüngst massiv Kapital von den entsprechenden Unternehemn abgezogen. Im Falle von Valneva ging es dadurch seit Dezember um rund 50 Prozent in die Tiefe.Auch zu Beginn der neuen Woche machte der Abwärtstrend bei Valneva (FR0004056851) keine Pause. Stattdessen ging es um weitere 9,6 Prozent in Richtung Kurskeller, bei Handelsschluss standen nur noch sehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...