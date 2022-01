Das neue Jahr beginnt an der Börse wenig erfreulich, die Kurse geben auf breiter Front nach. Relativ stabil halten sich noch zinssensible Titel wie Bankaktien. Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, spricht in der neusten Folge von "Money Train" mit AKTIONÄR-Redakteur Fabian Strebin über die Ergebnisse des vierten Quartals in der Branche. Anleger sollten genauer hinschauen, bei welchen Papiere sich jetzt noch der Einstieg lohnt.Alle Folgen von "Money Train" hören Sie bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...