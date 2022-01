FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Puma SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. In Reaktion auf die jüngsten Eckdaten des Sportartikelherstellers habe er seine Gewinnprognosen für das Gesamtjahr 2021 erhöht, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für 2022 ergebe sich jedoch ein gemischtes Bild: Die Erholung in China dürfte langsamer ausfallen als ursprünglich erwartet, die Engpässe bei den Lagerbeständen sollten anhalten und ein erneuter Druck auf die Bruttomarge sei zu erwarten./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2022 / 07:22 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006969603

PUMA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de