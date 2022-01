Nach dem schwachen Ausblick für die Q1-Zahlen hat die Netflix-Aktie auch am Montag wieder an Wert verloren. Mit Peacock startet ab heute ein nächster großer Streamingdienst in Deutschland. Die starke Konkurrenz könnte zu einer ernsthaften Bedrohung für Netflix werden.Mit Peacock tritt ein starker Player in den deutschen Streaming-Markt ein. Der Streamingdienst gehört zu NBC Universal, einer Tochtergesellschaft des Telekommunikationsriesen Comcast.In den USA verzeichnet Peacock seit der Gründung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...