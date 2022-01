Der unerwartete Anstieg des Ifo-Index hat die Stimmung unter den Dax-Anlegern nach dem jüngsten Ausverkauf an den Börsen wieder etwas aufgehellt. Der deutsche Leitindex, der wegen der Furcht vor einer Eskalation des Ukraine-Konflikts zu Wochenbeginn in die Tiefe gerauscht war, rückte am Dienstag um 1,3 Prozent auf 15.205 Zähler vor.

