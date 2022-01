Neckarsulm (ots) -Erfahrene Küchenprofis wissen: Man muss nicht viel Geld ausgeben, um etwas Gutes auf den Tisch zu bringen. So auch Gastronomie-Experte und Fernsehkoch Christian Rach, der nun für die Kaufland-Eigenmarke Spice&Soul wirbt. Im Kaufland-Prospekt präsentiert Rach die neuen Produkte der Kochserie, die ab Donnerstag bundesweit in allen Filialen erhältlich sind, darunter Edelstahlkochtöpfe, geschmiedete Pfannen aus Aluminium und ein Messerset.Spice&Soul umfasst nahezu alle Küchenutensilien für jeden Tag. Die Produkte überzeugen mit Funktionalität, Design und einem guten Preis-Leistungsverhältnis. "Christian Rach ist ein Experte der bodenständigen Küche, die von zeitlosen Klassikern bis hin zu kreativen Neuinterpretationen reicht. Seine Rezepte kommen mit günstigen Zutaten aus und sind leicht nach zu kochen. Deshalb ist er der perfekte Botschafter für unsere Marke", sagt Katja Birofio, Geschäftsführerin Nonfood-Einkauf.Mit prominenten Kooperationspartnern macht Kaufland immer wieder auf sein breites Sortiment aufmerksam - abgestimmt auf die jeweilige Zielgruppe: Unter der Marke "LOOKS by Wolfgang Joop" ließ sich das Unternehmen 2020 eine Heimtextilien-Kollektion entwerfen, die es exklusiv bei Kaufland gab. Im vergangenen Jahr überraschte der Einzelhändler speziell die jüngere Generation mit verschiedenen Influencer-Kooperationen. Dazu gehört der erfolgreiche YouTuber CrispyRob und dessen Kartoffelchips "Robs", die es zunächst nur bei Kaufland gab - ebenso wie die Haselnusscremes der Food-Influencerin Kiki Aweimer alias "Kikis Kitchen" und der "Alge Glühwein" des Twitch-Streamers "Knossi".Die Marke Spice&Soul steht für kontrollierte Qualität aus langlebigen Materialien. Als Hersteller bestimmt und kontrolliert Kaufland jedes Detail der Produkte - vom Design bis zur sozialverträglichen Herstellung. Alle Artikel punkten mit drei Jahren Garantie.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAnnegret AdamRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-680448presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5130034