Der ARGENTUM Performance Navigator konnte das Vermögen bisher auch in stürmischen Zeiten zusammenhalten. Das Management stellt Risikokontrolle in den Fokus und blickt nach vorn.Management setzt auf aktive RisikoüberwachungFlexibel agieren - das ist das Motto von Thorsten Mohr, Gründer von Argentum und Portfoliomanager des Performance Navigator (ISIN: DE000A0MY0T1). Er nutzt Gelegenheiten an der Börse, legt dynamische Zwischensprints ein. Dazu kann Mohr zu 100 Prozent in Aktienfonds investiert sein. In unübersichtlichen Marktsituationen kann er die Geschwindigkeit drosseln, Cash-Positionen aufbauen oder zügig Umschichtungen im Portfolio vornehmen. "Die oberste Prämisse unseres Managements ist die Vermeidung von unnötigen Risiken, ohne dabei auf die sich bietenden Renditechancen zu verzichten", so Thorsten Mohr. Der Anspruch bestehe darin, Trendwechsel frühzeitig zu erkennen und gleichzeitig eine stetige Risikokontrolle durchzuführen. "Durch aktive Risikoüberwachung reduzieren mein Expertenteam und ich kontinuierlich die wichtigen Kennziffern wie Drawdown und Volatilität der Zielfonds." Sein Ziel ist es, von den sich bietenden Investmentchancen der Kapitalmärkte zu profitieren. Gleichzeitig soll das damit verbundene Risiko durch aktives Management minimiert werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...