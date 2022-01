Nachdem der Bitcoin am Montag bis in den Bereich von 33.000 Dollar gefallen ist und zeitweise mehr als 50 Prozent unter dem Allzeithoch von Anfang November notierte, geht es am Dienstag wieder kräftig nach oben. Grund dafür sind unter anderem mutige Schnäppchenjäger, die nun wieder zum Angriff blasen.Der Bitcoin hat bereits am Montagabend einen Teil seiner jüngsten Verluste aufgeholt und baut die Erholung am Dienstag im Tagesverlauf aus. Auf 24-Stunden-Sicht notiert er nach Daten von coinmarketcap.com ...

Den vollständigen Artikel lesen ...