HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion von 108 auf 99 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Nachfrage sei stark, aber die Profitabilität habe im vierten Quartal wohl einen Dämpfer bekommen, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Den Ausblick für 2022 erwartet er zurückhaltend, aber in Richtung der mittelfristigen Ziele./ag/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2022 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2022 / 08:15 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KGX8881

KION-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de