Düsseldorf (ots) -PrepToPlay: L'Oréal Men Expert und die E-Sports-Marke Fnatic vereinen sich, um Gamer und Männer für den Erfolg zu rüsten.L'Oréal Men Expert kündigt eine neue Kooperation mit Fnatic an, eine der führenden E-Sports-Performance-Marken. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird L'Oréal Men Expert der Partner des Vertrauens in Sachen Beauty und Körperpflege aller Fnatic's E-Sports-Teams, Profigamer und ihren Fans, indem L'Oréal Men Expert ihnen die nötigen Tools und das Selbstvertrauen an die Hand gibt, um beim Spiel ihr Bestes zu geben.Die Kooperation unterstreicht zwei Gemeinsamkeiten von L'Oréal Men Expert und Fnatic: Den ganzheitlichen Performance-Ansatz sowie die geteilte Philosophie, dass Vorbereitung die Grundlage für Erfolg ist. L'Oréal Men Expert bietet eine Reihe täglicher Selfcare-Rituale, die Männern das Selbstvertrauen geben, ihre eigene Vision von Erfolg zu erreichen. Auf dieselbe Weise ermöglicht der leistungsorientierte Ansatz von Fnatic im E-Sports-Bereich den Gamern, ihre Fähigkeiten so zu verfeinern, dass sie an der Gaming-Weltspitze mitspielen können. Denn ganz unabhängig von der Spielumgebung ist eine gute Vorbereitung stets der Schlüssel zum Sieg. PrepToPlay"Selfcare ist unglaublich wichtig, vor allem im E-Sport, wo stressige Momente, die Geschichte eines Teams oder das Vermächtnis eines einzelnen Gamers bestimmen können. Wir bei Fnatic sind der Meinung, dass Selfcare etwas ist, dass zelebriert werden sollte. Wir sind sehr stolz darauf, mit L'Oréal Men Expert zusammenzuarbeiten, um unseren ganzheitlichen Ansatz für die Leistung unserer Spieler weiter auszubauen, indem wir über den Bildschirm hinausschauen, wo wir unsere Gamer weiter unterstützen können, ihre Bestleistungen im Spiel abzurufen." - Sam Mathews, Fnatic CEO.Als offizieller Beauty- und Körperpflege-Partner von Fnatic wird das L'Oréal Men Expert Logo während der regulären Saison auf den Fnatic-Teamtrikots und im Rahmen der größten E-Sports- und Gaming-Meisterschaften, wie zum Beispiel der FIFA und der League of Legends World Championship, zu sehen sein. L'Oréal Men Expert x Fnatic wird außerdem die PrepToPlay-Dokuserie mitgestalten, die Top-Gaming-Talente von Fnatic vor ihren größten Momenten begleitet. Die Spieler berichten in der Serie, wie wichtig die Haut- und Körperpflege in ihrer persönlichen Selfcare-Routine ist und sprechen gleichzeitig offen über ihre Probleme und Erfolge. Der Content wird auf den sozialen Kanälen von Fnatic veröffentlicht, die zusammen über 35 Millionen Fans erreichen. Auch auf den Kanälen von L'Oréal Men Expert werden die Inhalte zu sehen sein."Da die Gaming-Industrie weiterhin boomt, freuen wir uns umso mehr über die Partnerschaft von L'Oréal Men Expert mit Fnatic. Die Erschließung dieser neuen Welt ist eine spannende Möglichkeit für die Marke, das Beste der Haut- und Körperpflege zu demokratisieren und die Marke L'Oréal Men Expert der Gen Z und den Millennials vorzustellen. Diese Partnerschaft wird Männer dazu ermutigen, die Stärke, die sich aus der regelmäßigen Pflege des eigenen Körpers ergibt, zu entdecken und ihnen das Selbstvertrauen vermitteln, besser auszusehen, sich besser zu fühlen und besser zu spielen. Weil ihr es euch alle wert seid!" - Christine Nguyen, L'Oréal Men Expert Global Marketing Director.Die L'Oréal Men Expert x Fnatic Partnerschaft begann am 12. Januar 2022 und läuft während der E-Sport-Saison des gesamten Jahres.Über L'Oréal Men ExpertL'Oréal Men Expert ist eine globale Marke für Männerpflege. Seit ihrer Einführung im Jahr 2004 ist Men Expert eine der weltweit führenden Marken, weil sie jeden Mann mit hochwertigen und dennoch einfachen Pflegeprodukten und hilfreichen Services unterstützt, die auf innovativen Inhaltsstoffen basieren und mit wissenschaftlicher Forschung und breiter Expertise in Sachen Männerhaut kombiniert werden. Mit Produktserien wie Hydra Energy, Barber Club, Carbon Protect und Magnesium Defense bietet die Marke Männern weltweit Zugang zu Produkten mit nachgewiesener Wirksamkeit und sichtbaren Ergebnissen. Die Mission der Marke: Ein unterstützender und zuverlässiger Partner zu sein, der Männer mit erstklassigen Mitteln ausstattet und ihnen dabei hilft, ihre eigene Vision von Erfolg zu erreichen.Instagram: @lorealmen (https://www.instagram.com/lorealmen/) | Facebook: @lorealmen (https://www.facebook.com/MenExpertDE) | YouTube: @lorealmen (https://www.youtube.com/channel/UCAij-h_Ck_AwoEVDFj8UfiA)Über FnaticFnatic ist eine globale E-Sports-Performance-Marke mit Hauptsitz in London. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, das Spielerniveau mit Hilfe seines digitalen Ökosystem und seiner Produkte zu steigern. Das 2004 von Sam Mathews gegründete Fnatic-Team hat seitdem mehr als 200 Meisterschaften in 30 verschiedenen Spielen gewonnen und ist eine der erfolgreichsten E-Sports-Marken aller Zeiten. Neben dem Gewinn von prestigeträchtigen Wettkämpfen hat sich Fnatic zum Ziel gesetzt, die Vorzeigemarke im Bereich Performance zu sein. Fnatic ist die Schnittstelle, über die die fortschrittlichsten Marken mit der Generation Z und den Millennials kommunizieren können und verfügt über offizielle Marken-, Gamer- und Creator-Kanäle mit einer Reichweite von über 30 Millionen. Über die Fnatic Büros und Einrichtungen in Städten zwischen London und Tokio liefert Fnatic branchenführende Inhalte, Erfahrungen und Kampagnen. Weiterführende Informationen sind auf Fnatic.com zu finden.