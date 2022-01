Markus Koch meldet sich vor dem Handelsstart in New York. Der riesige Bounce am Montag ist seiner Meinung nach historisch betrachtet ein Warnsignal, dass der Boden im Markt noch nicht erreicht ist. Derart aggressive Rallies finden meistens nur im Umfeld von Bärenmärkten statt. Die Ergebnisse an der Wall Street fallen zum Handelsstart gemischt aus.

