Berlin (ots/PRNewswire) -Führender Multichannel-Plattformanbieter jetzt mit Anbindungen für mehr als 300 Marktplätze und Händler weltweitChannelAdvisor Corporation (NYSE: ECOM), ein führender Anbieter Cloud-basierter E-Commerce-Lösungen zur globalen Absatzsteigerung für Marken und Händler, hat heute angekündigt, seine umfassende Liste an Integrationen um weitere Anbindungen für Marktplätze und Händler-Kanäle zu ergänzen.Mit den jüngsten Anbindungen unterstützt ChannelAdvisor jetzt über 300 Kanäle weltweit. Marken und Händler können damit künftig noch einfacher neue Zielgruppen erreichen und mehr verkaufen - bei einer gleichzeitigen Vereinfachung betrieblicher Abläufe. Im letzten Quartal 2021 hat ChannelAdvisor sein Bestreben nach einer weiteren Diversifizierung der verfügbaren Kanäle erneut unterstrichen und 40 neue globale Marktplätze und Erstanbieter-Retail-Seiten ins Portfolio aufgenommen."Marken und Händler suchen aktiv nach neuen Kanälen, über die sie weitere Kunden adressieren und ihr Online-Geschäft ausbauen können", erklärt Steve Frechette, Vice President, Product Management bei ChannelAdvisor. "Die führenden Marken weltweit setzen immer stärker auf Multichannel-Commerce. ChannelAdvisor bleibt bei der globalen Expansion auf Marktplätzen ein wichtiger Verbündeter und unterstützt die Marken dabei, die wachsende Nachfrage erfolgreich zu befriedigen."Mit der jüngsten Erweiterung des führenden Netzwerks an Kanal-Integrationen bietet ChannelAdvisor nun unter anderem auch für folgende Plattformen eine Anbindung:Marktplätze:- AliExpress (BR, CN, FR, IT, ES, TR)- Back Market (DE, ES, GR, IE, IT, PT, SE, SK)- Hudson Bay (CA, US)- Idealo (DE)- Limango (DE)Erstanbieter-Kanalerweiterungen:- Amazon (AE, AU, BR, EG, ES, FR, IN, IT, JP, MX, NL, PL, SA, SE, SG, TR, UK, US)- DSW (US)- Journey's (US)- Martha Stewart (US)- Urban Outfitters (US)Frechette fügt hinzu: "Das neue Jahr hat begonnen, und wir wollen uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. ChannelAdvisor wird auch weiterhin das Markttempo vorgeben und die Kanäle mit aufnehmen, die unsere Kunden für ihren Erfolg benötigen."Mehr über ChannelAdvisor erfahren Sie auch im Blog, auf Twitter unter @ChannelAdvisor, auf Facebook und bei LinkedIn.Informationen zu ChannelAdvisor ChannelAdvisor (NYSE: ECOM) vernetzt und optimiert mit seiner führenden Multichannel-Plattform den Handel weltweit. Seit über zwanzig Jahren entwickelt das Unternehmen innovative Lösungen zur Integration neuer E-Commerce-Vertriebskanäle und für die passgenaue Zielgruppenansprache auf allen Stufen der Consumer Journey. Von der Absatzsteigerung zur effizienten Auftragsabwicklung auf Amazon, eBay, Google, Zalando und Hunderten weiteren Kanälen - ChannelAdvisor hilft, Betriebsabläufe zu optimieren und dank präziser Analysen noch wettbewerbsfähiger zu werden. Nicht ohne Grund vertrauen täglich Tausende Marken und Händler auf die Technologie und die Services von ChannelAdvisor. Weitere Informationen finden Sie unter www.channeladvisor.de.Medienkontakt:Medienkontakt bei ChannelAdvisor:Irina Gutmanirina.gutman@channeladvisor.com +44 (0)20 330 042 42Logo - https://mma.prnewswire.com/media/787743/channel_advisor_Logo.jpgOriginal-Content von: ChannelAdvisor Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131152/5130292