Was für ein Comeback an der Nasdaq! 5,95 Prozent und 816 Punkte erholte sich der Tech-Index innerhalb weniger Stunden. Wir waren bei Feingold Research von der Wucht der Korrektur in den vergangenen Tagen überrascht, haben unsere Depots jedoch strategisch zum Jahreswechsel aufgestellt. Daher notieren alle Depots weiterhin solide im Plus und wir verteidigen die Gewinne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...