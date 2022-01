DJ 3M wegen Lieferengpässen mit Gewinnrückgang

Von Al Root und Steve Gelsi

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Mischkkonzern 3M hat im vierten Quartal wegen der Folgen aus den weltweiten Lieferengpässen weniger verdient. Die Markterwartungen konnte die 3M Corp allerdings komfortabel übertreffen. Einen Ausblick für das laufende Gesamtjahr will das Unternehmen erst am 14. Februar nennen.

In den abgelaufenen drei Monaten stagnierte der Umsatz laut Mitteilung bei 8,6 Milliarden US-Dollar. Das Nettoergebnis sank auf 1,34 Milliarden von 1,41 Milliarden Dollar. Je Aktie verdiente 3M 2,31 nach 2,41 Dollar im Vorjahreszeitraum. Analysten haben nur 2,01 Dollar beim Gewinn und beim Umsatz 8,61 Milliarden Dollar erwartet.

"Unser Team hat Störungen in der Lieferkette effektiv bewältigt, gute Fortschritte bei der Preisgestaltung gemacht und die Kosten kontrolliert", erklärte CEO Mike Roman. Die Auswirkungen des herausfordernden Umfelds zeigten sich an der Margenentwicklung: Die operative Rendite sank im Schlussquartal auf 18,8 von 21,5 Prozent.

January 25, 2022 08:35 ET (13:35 GMT)

