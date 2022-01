Thailand bremst die Nutzung von Krypto-Vermögenswerten als Zahlungsmittel. In einer heutigen Stellungnahme der Zentralbank, des Finanzministeriums und der Finanzaufsichtsbehörde Thailands wird eine diesbezügliche verstärkte Regulierung angekündigt. Ziel sei es unter anderem, Risiken für die Finanzstabilität zu vermeiden sowie Geldwäsche und Cyberdiebstahl zu verhindern. Thailändische Banken wie Kasikorn Bank und Siam Commercial Bank waren gerade dabei, in diesem Sektor Fuß zu fassen.In dieser Woche dürfte es in den ...

