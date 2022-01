Die Aktien von Energieriesen wie BP oder TotalEnergies können sich nach den herben Kursverlusten gestern im heutigen Handel wieder deutlich erholen. Wie auch die Ölpreise: Am Mittag kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent 87,19 US-Dollar. Das waren 92 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 70 Cent auf 84,01 Dollar. Zu Wochenbeginn wurden die Erdölpreise erheblich durch die schlechte Stimmung an den Aktienmärkten belastet. Dort verunsicherten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...