Und zwar durch den Kauf von Common Desk. Der Spezialist für flexible Büro-Arbeitsplätze (Sitz: Dallas) ist in Texas und North Carolina mit 23 Objekte in 13 Städten eine lokale Größe. Die Zahl der Kunden wird mit 4.000 beziffert.



WEWORK scheint es vor allem auf das Know-how abgesehen zu haben, so scheint es jedenfalls zwischen den Zeilen durch. Common Desk versteht sich auf flexible Gestaltung von Verträgen mit den Eigentümern der Gebäude, in denen man seine Dienstleistungen anbietet.



WEWORK sieht die Übernahme ausdrücklich als Beitrag zu kosten-effizientem Wachstum. Die Aktie des Anbieters von Workspace-Solutions gab gestern 9,8 % nach. Sie kam im Oktober heraus und steht fast 47 % unter dem schnell erreichten Hoch bei 14,97 $. Ein KGV wird für WEWORK nicht angegeben, Short Interest: 12,2 %.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH erhalten Sie bei www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

WEWORK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de