Die Aktie des deutschen Chemieriesens BASF hat in den vergangenen Wochen einen starken Rebound auf das Börsenparkett gelegt. Die jüngsten Marktturbulenzen gingen allerdings auch an dem DAX-Titel nicht spurlos vorbei. Für die Anleger wird es jetzt aber richtig spannend, da die Ausgangslage attraktiv erscheint. Auf diese Marken kommt es jetzt an.Vor rund acht Wochen sah die Lage bei der BASF-Aktie alles andere als rosig aus. Zum Monatswechsel in den Dezember markierte der Titel noch ein frisches Jahrestief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...