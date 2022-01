Der DAX ist an der alten Unterstützungslinie im Tageschartchart nach unten abgeprallt, die nun zum Widerstand gedreht ist. Im Monatschart ist der DAX zudem am oberen Fibonacci-Fächer nach unten abgeprallt und könnte vor einem langen Kursrückgang bis zum unteren Fibonacci-Fächer stehen. Sollte es zu einem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine oder kriegerische Handlungen kommen, ist mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...