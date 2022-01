Von seiner jüngsten Talfahrt am Montag hat sich der Kurs in den vergangenen 24 Stunden wieder etwas erholt. Am Dienstag notierte der Preis für einen Bitcoin bei rund 36.500 Dollar. Der Bitcoin-Kurs ist am Dienstag nach seinem jüngsten Kurssturz wieder leicht zurückgekommen und legte um neun Prozent zu. Am Montag brach der Bitcoin-Kurs zeitweise auf unter 33.000 US-Dollar ein. Der Ausverkauf hat auch andere Kryptowährungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...