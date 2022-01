Das US-Verbrauchervertrauen (Conference Board; Januar) ist mit 113,8 besser ausgefallen als erwartet (Prognose war 111,8; Vormonat war 115,2). Die Erwartung liegt bei 90,8 (Vormonat war 95,4) Die Einschätzung der aktuellen Lage liegt bei 148,2 (Vormonat war 144,8) Dazu schreibt das Conference Board: "Consumer confidence moderated in January, following gains in the final three months of ...

Den vollständigen Artikel lesen ...