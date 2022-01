Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, in Deutschland haben auch im vergangenen Jahr fast 12,1 Millionen Menschen in Aktien (und -Fonds) sowie ETFs Geld investiert. Das gab jüngst das Deutsche Aktieninstitut (DAI) bekannt. Das heißt, in etwa jeder sechste Bundesbürger ist Aktionär. Das ist eine gute Nachricht für die Aktienkultur. Denn: Die Zahl der Menschen, die es augenscheinlich...

Den vollständigen Artikel lesen ...