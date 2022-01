Nach dem fulminanten Turnaround an der Wall Street und dem 600-Punkte Minus im Deutschen Aktienindex gestern zeigt die Börse heute zwar zaghafte Anzeichen einer Stabilisierung, mehr aber nicht. Der Kampf zwischen Bullen, die jetzt schon wieder Einstiegskurse sehen, und den Bären, die aus Angst vor der Zinswende noch viel Anpassungsbedarf in ihren Portfolios haben, dürfte noch bis morgen 20 Uhr andauern. Dann läuft das Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank Fed über die Ticker und es werden in Sachen ...

