München (ots) -Die Vision Zero-Initiative hat einen Masterplan vorgelegt, mit dem sie die industrielle Gesundheitswirtschaft (iGW) in Deutschland stärken will; also Unternehmen aus den Branchen Medizintechnik, E-Health, Pharma und Biotechnologie. Ein Gespräch mit Professor Dr. Christof von Kalle vom Berlin Institute of Health (BIH) an der Charité darüber, warum sich führende Krebswissenschaftler:innen für eine Industrie stark machen: https://ots.de/kBFZdb.Weitere News, Interviews und Grafiken rund um das Thema Krebs: https://pharma-fakten.de/schlagworte/schlagwort/krebs/.Krebs: Patient:in zu werden ist nicht schwer...In der Krebstherapie wird die Rolle der Patient:innen für eine Optimierung von Versorgung und Forschung immer wichtiger. Auf der Vision Zero-Herbsttagung im vergangenen November kamen Menschen mit Krebs deshalb auch prominent zu Wort. Ein wichtiges Thema dabei: Die partizipative Entscheidungsfindung zwischen Behandelnden und Erkrankten.https://pharma-fakten.de/news/krebs-patientin-zu-werden-ist-nicht-schwer/Krebs: Eine Revolution anzettelnDas forschende Pharmaunternehmen AstraZeneca will "die Krebstherapie revolutionieren". Die Chancen dafür, so Dr. Niko Andre, stehen sehr gut, weil sich die Krebsforschung in einem regelrechten Innovationsschub befindet. Der Leiter der Onkologie des Unternehmens, selbst Krebsmediziner, spricht im Pharma Fakten-Interview über Erreichtes und darüber, was wir in den kommenden Jahren in der Bekämpfung der Todesursache Nummer 2 erreichen können.https://pharma-fakten.de/news/krebs-eine-revolution-anzetteln/So groß sind die Fortschritte im Kampf gegen Krebs wirklichImmer mehr Menschen sterben an Krebserkrankungen. Sie sind für 15 Prozent aller Todesfälle weltweit verantwortlich - Platz 2 nach Herz-Kreislauf-Leiden (28,6 %). Doch die Art und Weise, wie die Menschheit bösartigen Tumoren den Kampf ansagt, wird immer besser. Wie passt das zusammen?https://ots.de/Owt4WGBei Abdruck bitte Angabe der Quelle: pharma-fakten.deBelegexemplare gerne an redaktion@pharma-fakten.de.PHARMA FAKTEN - Eine Initiative von Arzneimittelherstellern in DeutschlandDie Online-Plattform Pharma-Fakten.de ist eine Initiative des Pharma Fakten e.V., in dem 15 Unternehmen sowie ein Verband aus der Arzneimittel-Branche organisiert sind. Pharma-Fakten.d (https://pharma-fakten.de/)e berichtet seit 2014 über Gesundheitsthemen. Schwerpunkte sind die Forschung und Entwicklung neuer Medikamente und Impfstoffe in den verschiedensten Indikationen sowie gesundheitspolitische bzw. ökonomische Hintergründe. An der Newsplattform arbeitet eine eigenständige Redaktion - für alle, die sich für Gesundheit interessieren.Pressekontakt:Redaktion Pharma Faktenwww.pharma-fakten.deE-Mail: redaktion@pharma-fakten.dewww.linkedin.com/company/pharma-faktenOriginal-Content von: PHARMA FAKTEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114406/5963518