Die Märkte befinden sich in der Korrektur. Doch seit gestern mehren sich die Anzeichen, dass wir das Schlimmste bald überstanden haben. Zum einen haben die Schwergewichte wie Amazon, Alphabet oder Microsoft inzwischen auch schon ordentlich korrigiert, zum anderen gab es gestern das kräftigste Intraday-Reversal seit über 13 Jahren - bei einem rekordverdächtigen Handelsvolumen. Das ist ein Indiz, dass sich nun strategische Investoren allmählich wieder in Position bringen. Heute gibt es in diesem Zusammenhang für Euch aber nicht nur ein Update zu den bisherigen Abstauberlisten, sondern eine neue Liste mit vier Mal fünf Aktien, auf die Ihr Euch jetzt konzentrieren solltet! Fünf Aktien, die Ihr einfach haben müsst und fünf die Ihr haben solltet. Dazu fünf Aktien, die Ihr zusätzlich haben könnt und fünf Aktien aus China. Seht Euch jetzt unser aktuelles Video dazu auf aktienlust.tv an.