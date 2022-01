Die US-Bank JP Morgan hat heute ein echtes Erdbeben in der Wasserstoffbranche ausgelöst. Nachdem Aktien wie Plug Power, Nel & Co. schon in den vergangenen Wochen deutlich auf Talfahrt gegangen sind, kommt es heute zu einem echten Sell-Off. Grund dafür ist die Einschätzung der Großbank zur Wasserstoffbranche, die Analyst Patrick Jones zweigeteilt sieht.

Die extremen Preissteigerungen bei den fossilen Brennstoffen könnten die Energiewende beschleunigen. Dennoch tut sich die Industrie schwer, den Anteil an erneuerbarer Energie signifikant zu erhöhen. Darunter leiden die Elektrolyseur-Hersteller wie Nel. Optimistischer ist Jones dagegen für die Brennstoffzellenhersteller wie beispielsweise Plug Power.

Doch trotz dieser differenzierten Meinung wird heute nahezu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...