© Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa



Die Aktien von AFC Energy werden sich nach Einschätzung von RBC Capital im nächsten Jahr mehr als verdoppeln. Andere Analysten sind noch bullisher.Die Aktien des britischen Unternehmens sind seit ihrem Allzeithoch im Jahr 2021 gefallen, aber die Investmentbank RBC Capital ist der Ansicht, dass die anhaltende kommerzielle Dynamik in der aktuellen Bewertung von AFC Energy nicht berücksichtigt ist. Das 2006 gegründete, an der Londoner Börse notierte Unternehmen stellt eine Reihe eigener Wasserstoff-Brennstoffzellensysteme her, die auf die netzunabhängige und dezentrale Stromerzeugung für das Baugewerbe, den Bergbau und das Transportwesen ausgerichtet sind. "AFC steht an der Schwelle zu einem …