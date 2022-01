Um deutlich mehr als 50 Prozent hat die Aktie von Vectron Systems allein in den vergangenen sechs Monaten an Wert verloren - zuletzt noch einmal mit zunehmendem Tempo. Um den Spekulationen um enttäuschende Zahlen zumindest ein wenig Wind aus den Segeln zu nehmen, hat der Anbieter von Kassensystemen für den Gastronomie und Bäckereien nun - ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: Vectron Systems, Binect appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...