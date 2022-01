AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG GENEHMIGT ERHÖHUNG DES BEDINGTEN KAPITALS UND SCHLÄGT GORDANA LANDEN ZUR WAHL IN DEN VERWALTUNGSRAT VOR

An einer ausserordentlichen Generalversammlung stimmten die Sika Aktionäre der bedingten Kapitalerhöhung zu. Sika schlägt vor, Gordana Landen an der nächsten ordentlichen Generalversammlung am 12. April 2022 in den Verwaltungsrat zu wählen.

Am 25. Januar 2022 hat eine ausserordentliche Generalversammlung stattgefunden. Gestützt auf die Verordnung 3 des Bundesrates zur Bekämpfung des Coronavirus war eine physische Teilnahme der Aktionäre nicht möglich. Die Aktionäre konnten ihre Stimmrechte über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.

Die Aktionäre haben der Erhöhung des bestehenden bedingten Kapitals von derzeit CHF 155'893.20, entsprechend 15'589'320 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01, auf CHF 187'893.20, entsprechend 18'789'320 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 und der entsprechenden Statutenänderung zugestimmt.

Des Weiteren schlägt Sika vor Gordana Landen an der nächsten ordentlichen Generalversammlung am 12. April 2022 in den Verwaltungsrat zu wählen. Gordana Landen ist schwedische Staatsbürgerin und hat einen Bachelor-Abschluss in Human Resource Development und Labour Relations. 2019 stiess sie zur Adecco-Gruppe, wo sie ab Januar 2019 als Mitglied der Geschäftsleistung tätig war. Bevor sie zu Adecco kam, war sie Chief Human Resources Officer bei Signify (ehemals Philips Lighting), in Amsterdam. Zuvor war sie als Senior Vice President for Human Resources beim schwedischen Zellulose-Hersteller SCA und in verschiedenen Führungsfunktionen beim schwedischen Telekomunternehmen Ericsson in Schweden, Grossbritannien und den USA tätig.

Paul Hälg, Präsident des Verwaltungsrats: «Gordana Landen verfügt über eine breite internationale Führungserfahrung mit Fokus auf dem Bereich Human Resources. Die Mitarbeitenden und die Unternehmenskultur sind für Sika erfolgsentscheidend. Wir freuen uns daher, eine Kandidatin vorzuschlagen, die über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Humankapital und Personalentwicklung verfügt. Gordana wird den Verwaltungsrat mit ihren Kompetenzen perfekt ergänzen und ich bin zuversichtlich, dass sie bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie von Sika einen wichtigen Beitrag leisten wird. Der Verwaltungsrat und ich freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit.»



