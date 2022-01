Der deutsche Aktienmarkt hat sich von seiner steilen Talfahrt zu Wochenbeginn etwas erholt. Das Wohl und Wehe hierzulande wie an Europas Börsen bleibt dabei spürbar abhängig vom Handelsverlauf in den USA, wie sich auch am Dienstag wieder zeigte.Dass sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft laut dem Ifo-Geschäftsklima zu Jahresbeginn trotz der grassierenden Omikron-Welle entgegen den Erwartungen verbessert hat, half den deutschen Indizes nur kurzzeitig. Insgesamt sind die Anleger weltweit vor ...

