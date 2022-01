Nach einem Monat hat das James-Webb-Teleskop sein Ziel in 1,5 Millionen Kilometern Entfernung von der Erde erreicht. Erste Aufnahmen, von denen sich Forscher:innen mehr Informationen zur Entstehung des Universums erhoffen, werden im Sommer erwartet. Nach zahlreichen Schwierigkeiten im Vorfeld des Starts und einer Panne bei der Entfaltung des Sonnenschutzschirms hat das James-Webb-Teleskop einen Monat nach dem Start von der Erde seinen Bestimmungsort im All erreicht. Nach einem fünfminütigen Einsatz der Triebwerke zur Kurskorrektur am Montag, langte das Teleskop laut Nasa am zweiten Lagrange-Punkt an. Damit ist es jetzt 1,5 Millionen ...

