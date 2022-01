The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.01.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.01.2022



ISIN Name

CA86024R2000 STEVENS GOLD NEVADA INC.

DE000A2G9LL1 DT.IND.REIT-AG INH O.N.

FR0010154278 NATIXIS S.A.05/UND. FLR

GB00BD2YHN21 NAPSTER GROUP PLC LS-,01

GB00BMG9C974 VELA TECHNOL.PLC LS-,005

US4042321004 HMG COURTLD PROP. DL 1

NINE MILE METALS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de