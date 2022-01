Gaithersburg, Maryland (ots/PRNewswire) -Zu Ehren des Glaukom-Bewusstseinsmonats freut sich LKC Technologies, die Veröffentlichung eines verbesserten PhNR-Protokolls für ihr RETeval® Handgerät bekannt zu geben - das einzige wirklich tragbare, nicht-mydriatische ERG-Vollfeld-Testgerät, das von der FDA zugelassen ist.Das Glaukom ist weltweit eine der häufigsten Ursachen für Erblindung. Die frühzeitige Erkennung und kontinuierliche Verfolgung des Glaukoms mit den üblichen Mitteln wird häufig durch die Subjektivität der Perimetrie und die Unbestimmtheit der Bildgebung erschwert, insbesondere bei Vorliegen von Katarakten.Die elektroretinografische Untersuchung der photopischen Negativreaktion (PhNR) hat sich seit langem als objektives Instrument zur Beurteilung der Funktion der retinalen Ganglienzellen etabliert, um Krankheiten wie das Glaukom zu erkennen und zu verfolgen.Diese neue Protokollerweiterung für das RETeval-Handgerät ist ein wichtiger Schritt zur Minderung des Sehkraftverlusts bei Glaukom. Der Algorithmus bietet eine 4-fache Verbesserung der Test-/Retest-Variabilität und einen 1,7-fach engeren normativen Referenzbereich. Das Ergebnis ist ein empfindlicheres Instrument, das bei der Erkennung von Funktionsstörungen der Ganglienzellen hilft.Seit seiner Einführung im Jahr 2014 hat das RETeval die praktische Anwendung von ERG im klinischen Umfeld entscheidend verändert. Es ist einfach zu bedienen und wird mit einem großen Referenzdatensatz geliefert, der eine unkomplizierte Interpretation ermöglicht. Außerdem sind für die meisten Tests, einschließlich dieses neuen PhNR-Protokolls, kein Hornhautkontakt, keine Dilatation und keine Anästhesie erforderlich. Diese Protokollverbesserung ist daher eine bedeutende Entwicklung im Kampf gegen das Glaukom und andere mit dem Ganglion verbundene Krankheiten.Der Präsident von LKC Technologies, Jim Datovech, drückt es so aus:"Dieser neue Algorithmus liefert Klinikern die Ergebnisse, die sie benötigen, um die Leistungsfähigkeit der PhNR bei der klinischen Beurteilung von Patienten, insbesondere bei Glaukom, voll auszuschöpfen. Wir sind stolz darauf, dass wir uns einen Namen gemacht haben, indem wir die Erkennungsmöglichkeiten auf praktische Weise für die gesamte Bandbreite der Augenärzte unterstützen."LKC Technologies feiert dieses neue Protokoll mit der Veröffentlichung eines kurzen Erklärungsvideos über diese Technologie, das hier angesehen werden kann.Informationen zu LKC TECHNOLOGIESMit 45 Jahren Erfahrung in der Branche hat LKC die Zugänglichkeit von Elektroretinographie-Tests in jeder Praxis oder Klinik verbessert. Vom Vollfunktionssystem UTAS-System bis hin zu dem bemerkenswerten Handgerät RETeval® setzt sich LKC für den Erhalt und die Behandlung der Sehkraft auf der ganzen Welt ein.Für weitere Informationen über das RETeval® Handgerät oder Sensor Stripes, besuchen Sie www.LKC.com für weitere Informationen.Kontakt:Zvi Pardes,zpardes@lkc.comOriginal-Content von: LKC Technologies, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161217/5130478