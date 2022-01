Den guten alten Mini in ein E-Auto umwandeln? In Großbritannien ist das nun dank des Projekts "Mini Recharged" möglich. Mini-Fahrer:innen in Großbritannien können aus ihren brennstoffbetriebenen Wägen E-Autos machen, falls ihnen danach sein sollte. Bei dem Projekt "Mini Recharged" wird der ursprüngliche Benzinmotor des Mini von einem modernen Elektroantrieb ersetzt, teilte BMW mit, zu dem die britische Automarke seit 1994 gehört. Mehr zum Thema Studie: Elektroautos schlagen Verbrenner schon in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...