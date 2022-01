Die Aktie von Valneva hat am Dienstag ihre Schwächephase der vergangenen Tage beenden können. Das Papier notiert am Abend auf der Handelsplattform Tradegate 6,8 Prozent im Plus bei 15,40 Euro. Während die Aktie im Tagesverlauf nahezu unverändert tendierte, sorgte am Abend eine Meldung zu einer Booster-Studie mit dem Impfstoffkandidaten VLA2001 für neuen Schwung.Das französisch-österreichische Biotech-Unternehmen beginnt mit im Zuge der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie Cov-Compare mit Auffrischungsimpfungen ...

