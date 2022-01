Der kroatische Präsident Zoran Milanovic sagte am 25. Januar 2022 nach Angaben von "Jutarnij": "Sollte die NATO in der Ukraine oder wegen der Ukraine in den Krieg gegen Russland ziehen, so wird Kroatien sein Kontingent komplett bis zum letzten Soldaten aus der NATO abziehen. Kroatien hat damit nicht...

