Für Anteilseigner von Roblox kommt es heute knüppeldick. Der Computer gibt nämlich für Aktie ein Minus von rund fünf Prozent an. Das bedeutet, dass mittlerweile nur noch 66,93 USD für ein Papier hingelegt werden müssen. Wie geht es nun weiter?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen für 2022 die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2022!

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Roblox-Analyse einfach hier klicken.

Die Perspektive für die nächsten Wochen hat sich dadurch verschlechtert. Roblox marschiert nämlich mit großen Schritten in Richtung einer maßgeblichen Unterstützung. Nur noch rund zehn Prozent entfernt ist schließlich das 4-Wochen-Tief. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 60,58 USD in den Weg. Die Spannung ist also buchstäblich mit den Händen greifbar.

Turnaround-Jäger könnten den Tag nun zum Einstieg nutzen. Denn die Aktie gibt es heute mit einem Abschlag. Für Roblox-Skeptiker dürfte die aktuelle Bewegung dagegen keine Überraschung sein.

Fazit: Wie geht es bei Roblox jetzt weiter? Kann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...