Eine hohe Inflation und ein schwächerer US-Dollar könnten den Goldpreis nach Einschätzung des Handelshauses Heraeus in diesem Jahr auf ein Rekordhoch treiben. In der Spitze sei ein Preisanstieg für eine Feinunze bis auf 2.120 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) möglich, hieß es in dem am Dienstag veröffentlichten Jahresausblick von Heraeus Precious Metal.Damit würde der Goldpreis das bisherige Rekordhoch von 2.075 Dollar vom Sommer 2020 übertreffen. Die Experten des Handelshauses sehen unter anderem ...

