Die Ölpreise sind am Dienstag auf Erholungskurs gegangen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 88,02 US-Dollar. Das waren 1,75 Dollar mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,93 Dollar auf 85,24 Dollar.Zu Wochenbeginn wurden die Erdölpreise erheblich durch die schlechte Stimmung an den Aktienmärkten belastet. Dort verunsicherten die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik in den USA und die Spannungen zwischen der Ukraine ...

