New York (ots/PRNewswire) -Neu geprägtes Einhorn nutzt Kundendaten zur Steigerung des Wachstums in großem MaßstabmParticle, die größte unabhängige Plattform für Kundendaten, hat heute bekannt gegeben, dass ManoMano, der führende europäische Online-Marktplatz für Heimwerker-, Bau- und Gartenbedarf, sich für mParticle als Kundendateninfrastruktur entschieden hat. ManoMano verzeichnet derzeit mehr als 50 Millionen monatliche Besucher in Belgien, Frankreich, Italien, Deutschland, Spanien und dem Vereinigten Königreich.Als führender Online-Anbieter für Heimwerker-, Bau- und Gartenbedarf sind Daten das Herzstück des Unternehmens. Um das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens zu unterstützen, erkannte ManoMano, dass es seine Kundendaten von der Website, der App und den Marketingkanälen vereinheitlichen müsste, um eine nahtlosere Benutzerführung zu ermöglichen.Das schnell wachsende Einzelhandelsunternehmen entschied sich für die Kundendatenplattform von mParticle, um die Abhängigkeiten zwischen den Teams zu verringern und die Ressourcen für die Datenverarbeitung und die Technik auf das Kernprodukt zu konzentrieren, anstatt mehrere interne Integrationen zwischen verschiedenen Tools einzurichten. Das Unternehmen wollte auch die Möglichkeit haben, die Verfolgung von Ressourcen zu verbessern, eine interne Governance zu schaffen und eine hohe Datenqualität zu gewährleisten. ManoMano wird in der Lage sein, das Kundenerlebnis durch Produktempfehlungen zu verbessern, die auf der Navigationshistorie, dem Kundenverhalten und der geräteübergreifenden Identitätsauflösung basieren, und zwar in Übereinstimmung mit der Zustimmung der Nutzer und ihren Datenschutzpräferenzen."Wir glauben, dass der Schlüssel zur Vorhersage der Zukunft von ManoMano in unseren Kundendaten liegt," sagte Arnaud Dessein, Lead Product Manager von ManoMano. "Indem wir mParticle als unsere Kundendateninfrastruktur nutzen, wollen wir unseren Kunden einen noch besseren Service bieten, während sie aus mehr als 10 Millionen Produkten auswählen. Die Kundendateninfrastruktur von mParticle bietet uns Flexibilität bei der Skalierung des Geschäfts und bei der Beschleunigung unseres Wachstumskurses.""Das Interesse an Heimwerkerprojekten ist explodiert, da die Verbraucher während der COVID-Pandemie mehr Zeit zu Hause verbringen - ein Trend, der auch in den kommenden Jahren nicht aufzuhalten sein wird," sagte Karen Gallantry, Chief Revenue Officer von mParticle. "ManoMano weiß, wie wichtig es ist, die Kommunikation mit den Kunden in Echtzeit voranzutreiben und sie zur richtigen Zeit mit tollen Angeboten, Bestsellern oder alltäglichen Favoriten zu versorgen."Informationen zu mParticlemParticle macht es einfach, Kundendaten entlang des gesamten Produkt- und Kundenlebenszyklus ganzheitlich zu verwalten. Teams in Unternehmen Starbucks, NBCUniversal, Spotify und Airbnb nutzen mParticl, um tolle Kundenerlebnisse zu liefern und das Wachstum zu beschleunigen, indem sie die grundlegenden Herausforderungen lösen, die sonst den Erfolg in großem Maßstab behindern. Das 2013 gegründete Unternehmen mParticle hat seinen Hauptsitz in New YorkCity und beschäftigt Mitarbeiter auf der ganzen Welt.