Vodafone Portugal führt die Unterhaltungs- und Smart-Home-Zentrale Nevo Butler vonUniversal Electronics Inc. (UEI) (Nasdaq: UEIC) für TV- und Breitband-Privatkunden ein.

UEI ist der weltweit führende Anbieter von universellen drahtlosen Steuerungslösungen für Heimunterhaltungs- und Smart-Home-Geräte. Nevo Butler ist ein sehr sicheres, sprachaktiviertes White-Label-Produkt von UEI, das eine Mischung aus Unterhaltungs- und Steuerungsfunktionen für verschiedene Smart-Home-Anwendungen bietet. Dank Fernfeldsprachsteuerung und Interoperabilität mit verschiedenen Umgebungen können über den Nevo Butler praktisch alle vernetzten Geräte in der Wohnung mittels Sprachbefehlen bedient werden: Set-Top-Boxen und Fernseher sowie Audiozubehör, Sicherheitssysteme, Beleuchtung, Temperaturregler usw.

Der Nevo Butler dient als Erweiterung des bestehenden Sprachassistenten von Vodafone und ermöglicht intuitive sprachliche Fernfeldinteraktionen mit dem Unterhaltungsdienst von Vodafone Portugal. Der Nevo Butler wurde für ein einheitliches Benutzererlebnis komplett in die Infrastruktur von Vodafone Portugal integriert. Der Nevo Butler erkennt vernetzte Unterhaltungselektronikgeräte in der Wohnung der Kunden problemlos, ist kompatibel mit der größtmöglichen Anzahl an bestehenden Unterhaltungselektroniksystemen weltweit und ermöglicht Sprachbefehle zur Suche in den Vodafone-Bibliotheken, zum Abspielen von Videos sowie zum Ein- und Ausschalten und zum Regeln von Ton und Lautstärke bei Fernsehgeräten.

"Vodafone Portugal und UEI arbeiten seit mehreren Jahren zusammen und setzen sich gemeinsam für Innovationen und die fortlaufende Verbesserung des Benutzererlebnisses ein", sagte Luis Cardoso, der bei Vodafone Portugal für Inhalte und Dienstleistungen verantwortlich ist. "Wir freuen uns darauf, unseren Kunden diese fortschrittliche Technologie anzubieten, sodass sie unsere Unterhaltungsangebote ganz einfach einrichten und mithilfe unseres individuellen Weckwortes mit ihrer Stimme steuern können. So können sich die Kunden auf dem Sofa entspannen und zum Beispiel Folgendes sagen: ‚Hallo, TOBi, schalt das Fußballspiel ein!' Und schon wird der Fernseher mit dem richtigen Sender eingeschaltet."

"UEI ist begeistert davon, dass Vodafone als erstes Unternehmen seinen Kunden den Nevo Butler anbietet", sagte Paul Arling, Vorsitzender und CEO von UEI. "Als eines unserer Vorzeigeprodukte umfasst der Nevo Butler viele der führenden Such- und Steuerungsfunktionen von unserer QuickSet-Plattform und ist ein weiteres Beispiel für unsere laufenden Investitionen in Technologien für die Zukunft."

UEI ist seit über drei Jahrzehnten führend in der Entwicklung von Steuerungstechnologien für Unterhaltungselektronik und Smart-Home-Anwendungen. UEI war das erste Unternehmen, das Steuerungs- und Suchfunktionen über Spracheingaben sowie fortschrittliche Funktionen wie die automatische Einrichtung und universelle Steuerung von vernetzten Geräten in seinem Portfolio an mit QuickSet kompatiblen Lösungen eingeführt hat.

Über Universal Electronics Inc.

Das 1986 gegründete Unternehmen Universal Electronics Inc. (Nasdaq: UEIC) ist der weltweit führende Anbieter von universellen drahtlosen Steuerungslösungen für Heimunterhaltungs- und Smart-Home-Geräte. Wir konstruieren, entwickeln, fertigen, liefern und unterstützen Steuerungs- und Sensortechnologielösungen sowie eine breite Palette von universellen Steuerungssystemen, Audio-Video-Zubehör und intelligenten drahtlosen Sicherheits- und Smart-Home-Produkten. Unsere Produkte und Lösungen werden von den führenden Marken der Welt in den Marktsektoren Videodienste, Unterhaltungselektronik, Sicherheit, Haushaltsautomatisierung, Klimaregelung und Haushaltsgeräte verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter www.uei.com.

Safe-Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter und Ausdrücke gekennzeichnet, die nicht historische Tatsachen darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, darunter die zeitgerechte Entwicklung, Lieferung, technische Leistung und Marktakzeptanz der in dieser Mitteilung erwähnten Produkte und Technologien; der Kauf der in dieser Mitteilung erwähnten Nevo-Butler-Produkte durch Kunden von UEI in den von der Geschäftsführung erwarteten Mengen, die Übernahme der in dieser Mitteilung erwähnten Steuerungs- und Automatisierungstechnologien für den Haushalt durch Kunden von UEI, die anhaltende Marktdurchdringung und das Wachstum der Spracherkennungstechnologie von UEI und anderer in dieser Mitteilung erwähnter Produkte und Technologien für Verbraucher sowie weitere Faktoren, die in den bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen von UEI beschrieben sind. Die tatsächlichen Ergebnisse, die UEI erzielt, können aufgrund solcher Risiken und Ungewissheiten erheblich von derartigen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. UEI übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Überarbeitung oder Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen, um Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eintreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

