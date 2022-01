Am heutigen Handelstag konnte die Aktie von BIONTECH zunächst kräftig um bis zu + 11 % zulegen, was allein auf der Meldung beruhte, man habe nun zusammen mit ihrem Kooperationspartner PFIZER eine erste breit angelegte Studie zur Wirksamkeit einer angepassten Variante ihres Basis-Vakzins COMIRNATY gegen die Omikron-Variante des Corona-Virus gestartet. Nicht nur, aber zweifellos auch bedingt durch das weiterhin sehr schwache allgemeine Technologieaktien-Umfeld kommt die BioNTech-Aktie jedoch zur Stunde nun wieder auf nur noch rd. + 5,5 % auf ca. 159 USD zurück, so dass die ...

