Köln (ots) -Der Chef der Düsseldorfer Staatskanzlei, Nathanael Liminski, bewirbt sich im Wahlkreis Köln-Ehrenfeld um ein Direktmandat für den Landtag. Das bestätigte der Kölner CDU-Parteichef Bernd Petelkau dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Danach erhielt der CDU-Politiker bei der Aufstellung am Dienstagabend rund 80 Prozent der Stimmen. Liminski, ein enger Vertrauter des ehemaligen NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU), hatte sich zuvor in Sankt Augustin vergeblich um ein Direktmandat bemüht.In CDU-Kreisen hieß es, mit der Aufstellung in Köln sei ein Listenplatz für Liminiski sicher. Der CDU-Politiker wird somit aller Wahrscheinlichkeit nach seine politische Karriere in NRW auch nach der Landtagswahl fortsetzen können. Ein Gegenkandidat trat dem Vernehmen nach nicht an. Liminski wird sich bei der Wahl in Ehrenfeld mit zwei prominenten Landtagsabgeordneten messen müssen: Zum einen mit Jochen Ott, dem langjährigen Parteichef der Kölner SPD, zum anderen mit dem stellvertretenden Fraktionschef der Grünen im Düsseldorfer Landtag, Arndt Klocke.https://www.ksta.de/koeln/ehrenfeld/koelner-cdu-nathanael-liminski-bewirbt-sich-um-direktmandat-fuer-den-landtag-39409584