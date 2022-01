MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Corona-Status/Parlamentarier:

Eine riesige Glaskuppel bedeckt seit den 1990er Jahren den Bundestag in Berlin. Damit Besucher von oben auf die Volksvertreter sehen können, wenn diese unermüdlich für das Volk rackern. Welch ein Signal der Transparenz: Abgeschottete und abgehobene Parlamentarier gibt es nicht in dieser Republik! Die neue Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) hat wohl noch nie nach oben geguckt. Für die Abgeordneten will sie trotz aufgeheizter Stimmung im Land eine komfortable Corona-Blase in Plenarsaal und Ausschussräumen einrichten. Während für das von den Damen und Herren vertretene Volk die Genesenen-Frist über Nacht von sechs auf drei Monate zusammengestrichen wurde, soll es für die Parlamentarier beim Privileg von einem halben Jahr bleiben. Glückwunsch, genau das kann Deutschland im ausufernden Pandemie-Zwist gerade noch gebrauchen. So wird das Volk förmlich auf die Straße getrieben."/yyzz/DP/he