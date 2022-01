Mikron Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Mikron mit markant verbesserter Ertragslage



26.01.2022 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Biel, 26. Januar 2022, 7.00 Uhr - Die Mikron Gruppe konnte ihre Ertragslage im abgelaufenen Geschäftsjahr markant verbessern. Ausschlaggebend für diese erfreuliche Entwicklung waren die erfolgreich abgeschlossene Restrukturierung im Jahr 2020 sowie die deutlichen Umsatzsteigerungen sowohl in der Division Mikron Tool des Geschäftssegments Mikron Machining Solutions als auch im Geschäftssegment Mikron Automation. Gemäss provisorischen, noch ungeprüften Abschlusszahlen steigerte die Gruppe den Umsatz von CHF 257.8 Mio. im Jahr 2020 auf CHF 289.5 Mio. im Jahr 2021 (+12.3%). Bestellungseingang Mit CHF 305.7 Mio. erreichte die Mikron Gruppe im Geschäftsjahr 2021 einen um 14.4% höheren Bestellungseingang als 2020 (CHF 267.3 Mio.). Das Geschäftssegment Mikron Automation trug CHF 170.5 Mio. zum Bestellungseingang bei, das Geschäftssegment Mikron Machining Solutions CHF 135.4 Mio. Umsatz und Auftragsbestand Der Jahresumsatz liegt mit CHF 289.5 Mio. um 12.3% über dem entsprechenden Vorjahreswert (CHF 257.8 Mio.). Das Geschäftssegment Mikron Automation erreichte einen Umsatz von CHF 176.7 Mio. (Vorjahr: CHF 161.7 Mio., +9.3%), das Geschäftssegment Mikron Machining Solutions steigerte sich von CHF 96.3 Mio. auf CHF 112.9 Mio. (+17.2%). Der Auftragsbestand der Gruppe liegt mit CHF 176.7 Mio. per Jahresende um 9.3% höher als per Ende 2020 (CHF 161.6 Mio.). Profitabilität Mikron rechnet für das Geschäftsjahr 2021 mit einer EBIT-Marge auf dem Niveau des Halbjahresabschlusses von rund 6%. Die detaillierten Abschlusszahlen 2021 der Gruppe wird Mikron am 11. März 2022 anlässlich der Medien- und Analystenkonferenz bekannt geben. Vorläufige Volumenzahlen der Mikron Gruppe 20212) 2020 +/- CHF Mio. Bestellungen1) Gruppe 305.7 267.3 +14.4% - Machining Solutions 135.4 96.0 +41.0% - Automation 170.5 171.5 -0.6% Umsatz Gruppe 289.5 257.8 +12.3% - Machining Solutions 112.9 96.3 +17.2% - Automation 176.7 161.7 +9.3% Auftragsbestand1) Gruppe 176.7 161.6 +9.3% - Machining Solutions 61.1 38.2 +59.9% - Automation 115.6 123.4 -6.3% 1) Alternative Performance Kennzahlen, siehe Annual Report 2020, Seiten 96 bis 98, oder www.mikron.com/apm 2) ungeprüft Kurzporträt der Mikron Gruppe Die Mikron Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt äusserst präzise, produktive und anpassungsfähige Automatisierungslösungen, Fertigungssysteme und Zerspanungswerkzeuge. Mikron ist verankert in der Schweizer Innovationskultur und weltweit tätig - als Partner von Unternehmen der Automobil-, der Pharma-, der Medizintechnik-, der Konsumgüter-, der Schreibgeräte- und der Uhrenindustrie. Die Mikron Gruppe unterstützt ihre Kunden dabei, die industrielle Produktivität und Qualität zu steigern. Sie setzt auf über 100 Jahre Erfahrung, modernste Technologien und einen weltweiten Service. Die beiden Geschäftssegmente Mikron Automation und Mikron Machining Solutions haben ihren Hauptstandort in der Schweiz (Boudry und Agno). Weitere Produktionswerke befinden sich in den USA, in Deutschland, Singapur, China und Litauen. Die Aktien der Mikron Holding AG werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (MIKN). Die Mikron Gruppe beschäftigt insgesamt rund 1300 Mitarbeitende. Kontakt Mikron Management AG, Dr. Javier Perez Freije, CFO Mikron Group Telefon +41 91 610 62 09, ir.mma@mikron.com Download Ad-hoc-Mitteilung www.mikron.com/news Investor-Relations-Kalender 11.03.2022, 07.00 Uhr, Ad-hoc-Mitteilung Veröffentlichung Geschäftsbericht 2021 11.03.2022, 10.30 Uhr, Medien- und Analystenkonferenz 27.04.2022, 16.00 Uhr, Generalversammlung 2022 Neben den historischen Informationen enthält diese Ad-hoc-Mitteilung Aussagen über die Zukunft, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Mikron(R) ist eine Marke der Mikron Holding AG, Biel (Schweiz). Mikron Holding AG | Mühlebrücke 2 | 2502 Biel | Schweiz | T+41 32 321 72 00 | F +41 32 321 72 01 | www.mikron.com Abbestellen

