Blue Elephant Energy erweitert sein PV-Portfolio in den Niederlanden um 120 MW



26.01.2022

Der Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Blue Elephant Energy AG (BEE) hat die Akquisition von sechs baureifen Photovoltaik-Parks in den Niederlanden mit einer Gesamtleistung von 120 MW unterzeichnet.



Das erworbene Portfolio besteht aus sechs Photovoltaik-Parks, die sich im Nordosten der Niederlande befinden. Die Inbetriebnahme ist für die zweite Hälfte des Jahres 2022 geplant. Der Verkäufer CHINT Solar entwickelte die Solarparks mit der Unterstützung von regionalen Entwicklungspartnern sowie mit Unterstützung der Provinz und der Gemeinden. CHINT übernimmt darüber hinaus die Rolle als Lead EPC.

Die Solarparks des Portfolios tragen mit einer jährlichen Einsparung von 90.000 Tonnen CO 2 -Emissionen dazu bei, die in den Niederlanden gesetzten Klimaziele bis 2035 zu erreichen.



Mit dem Erwerb des Solarportfolios erweitert BEE sein Portfolio auf 621 MW in den Niederlanden und auf 1.228 MW weltweit.



Tim Kallas, Chief Investment Officer von Blue Elephant, kommentiert: "Wir freuen uns, mit der Transaktion unser wachsendes Solarportfolio in den Niederlanden nochmals um 120 MW zu erweitern. Die Akquisition stärkt unser Gesamtportfolio und ermöglicht uns, Teil des Ausbaupfades der Erneuerbaren Energien in den Niederlanden zu sein. Mit Chint verbindet uns eine langjährige Partnerschaft und wir haben mit Chint einen verlässlichen Partner vor Ort."



Oliver Schweininger, Managing Director/CEO von Chint Solar Europe: "Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit der Entwicklung von sechs weiteren Solarparks einen wichtigen Beitrag zu einer Zukunft mit nachhaltiger und sauberer Energie in den Niederlanden leisten. Blue Elephant Energy und Chint Solar teilen dieselben Ambitionen. Daher freuen wir uns sehr, dass wir unser aktuelles Portfolio erneut an Blue Elephant verkauft haben."



Über Blue Elephant Energy AG:

Die Blue Elephant Energy AG entwickelt, erwirbt und betreibt Solarparks und Windparks in acht Ländern mit einem Fokus auf Westeuropa. Gegründet im Jahr 2016 betreibt BEE derzeit ein Erneuerbare-Energien-Portfolio von 1.228 MW, wovon sich ein Teil im Bau befindet. BEEs erneuerbare Energieanlagen tragen zu einer nachhaltigen Energieversorgung bei, indem sie jährlich 800.000 Tonnen CO 2 einsparen und 335.000 Haushalte mit sauberer Energie versorgen. Als Teil Ihrer ESG-Strategie trägt BEE direkt zu sozialen Projekten auf lokaler Ebene bei, insbesondere in Chile und in der Dominikanischen Republik. BEE hat sich rund 1.500 MW weitere Solarparkkapazität im Rahmen von (Co)-Development Agreements mit einer begrenzten Anzahl von Entwicklern gesichert, basierend auf langjährigen Beziehungen und gegenseitiger Wertschätzung. Mit dem von den BEE-Gesellschaftern bzw. mittelständischen Versicherungsunternehmen zur Verfügung gestellten Eigen- und Genussrechtskapital wurden seit der Gründung weit über EUR 1,2 Mrd. investiert.



Über Chint Solar:

CHINT wurde 1984 gegründet und ist heute ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Energielösungen mit einem umfangreichen Geschäftsnetzwerk in über 140 Ländern, mit mehr als 30.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von EUR 13.9 Mrd im Jahr 2021.

Im Jahr 2006 wurde Chint Solar gegründet und ist als eines der führenden Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien an der Börse notiert. Mit mehr als 6.000 Mitarbeitern hat sich Chint Solar zu einem der wichtigsten Akteure in der Solarindustrie entwickelt. Neben der Spezialisierung auf die Herstellung von kristallinen Modulen ist Chint Solar auch ein weltweit führender Akteur im Bereich Projektentwicklung, Finanzierung, Realisierung und dem Betrieb von Solarparks. Mit über 8,0 GWp realisierter Projekte in verschiedenen Regionen hat Chint Solar eine beachtliche Erfolgsbilanz vorzuweisen. Chint Solar hält 5,0 GWp an Solarprojekten auf der ganzen Welt in seiner Bilanz, was das Unternehmen zu einem der größten unabhängigen Erzeuger von Strom aus erneuerbaren Energien macht. Im Jahr 2016 gründete Chint Solar ein eigenes europäisches Projektentwicklungsteam und ist in der Projektentwicklung in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, Ungarn und Polen tätig.





